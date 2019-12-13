شكرا لقرائتكم خبر عن بيزوس رجل أعمال العقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجمعت أغلبية التنفيذيين الماليين المشاركين في استطلاع أجرته شبكة «سي إن بي سي» على أن جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» ورئيسها التنفيذي جدير بلقب «رجل أعمال» العقد.

وأكد أكثر من ثلث المديرين الذين التقتهم الشبكة في المجلس العالمي للمديرين الماليين أن بيزوس هو أكثر قيادات الأعمال تأثيراً فيهم.

وجاء مؤسس علي بابا، جاك ما في المرتبة الثانية وإيلون ماسك صاحب «تيسلا» ثالثاً. وشملت الأسماء الأخرى التي حظيت بتصنيف المديرين الماليين نماذج مثل وورين بافيت وتيم كوك وساتيا ناديلا وجيمي ديمون.

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