«تنظيم الاتصالات» تنظم ورشة عمل حـول اسـتشراف المسـتقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورشة عمل حول استشراف المستقبل والابتكار، شارك فيها موظفو وقيادات الهيئة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز روح الابتكار واستشراف المستقبل لدى أبناء الدولة، وبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل، كما تأتي هذه الورشة التي استمرت على مدار خمسة أيام تطبيقاً لاستراتيجية الهيئة في الابتكار والتي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتمكين موظفي الهيئة في مجال استشراف المستقبل. ..وتبحث مع «رايب إن. سي. سي» الدور العـربي في تطـوير الإنترنت Advertisements

عقدت منظمة «رايب إن. سي. سي» بالتعاون مع «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» في الإمارات، طاولة مستديرة للحكومات والهيئات الناظمة العربية لبحث «دور الحكومات العربية في تطوير الإنترنت». وسلط الاجتماع الضوء على الفرص والتحديات الحالية التي تواجهها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل إدارة موارد الإنترنت، كما تم بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالإنترنت على مستوى المنطقة.

وعقد الاجتماع مؤخراً في دبي وشهد حضور ممثلين من عدة دول عربية، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، واليمن، وجمهورية مصر العربية. وافتتحت أعمال الجلسة، التي استمرت على مدار يوم كامل، بكلمات رئيسية ألقاها كل من حمد عبيد المنصوري، مدير عام «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»؛ وسلام يموت، عضو مجلس إدارة منظمة «رايب إن. سي. سي».

وقال حمد المنصوري: لدينا قضايا استراتيجية مهمة لدراستها ومناقشتها، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الرئيسية التي تمثل فرصاً وتحديات في نفس الوقت، ويشمل ذلك مستقبل الإنترنت في ضوء العدد المتنامي للمستخدمين في المنطقة، وأهمية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول عناوين الإنترنت وما يترتب على ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود المشتركة وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في هذا المجال.