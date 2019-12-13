«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى كرابي التايلاندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هبطت طائرة «فلاي دبي» في مطار كرابي بجنوب تايلاند لتدشن بذلك أولى رحلاتها المنتظمة إلى هذه المدينة وهي أول ناقلة إماراتية تخدم المدينة. وستكون رحلات «فلاي دبي» يومية بتوقف واحد في مدينة يانغون في ميانمار وبشراكة الرمز مع طيران الامارات.

وكان على متن الرحلة وفد رفيع المستوى من «فلاي دبي» برئاسة سودير سراداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في «فلاي دبي» لمنطقة الإمارات ودول التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وإفريقيا. وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها للمطار سوم كوان كانجيرن نائب حاكم كرابي واتابورن نوانج ادووم مدير مطار كرابي واوثيت ليمساكول مدير هيئة السياحة التايلندية لدبي والشرق الاوسط.

وستكون فلاي دبي أول شركة طيران في دولة الإمارات تشغل رحلاتها إلى كرابي، ومع الخدمة اليومية الجديدة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتلك التي تربط أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على شبكة طيران الإمارات فان المسافرين لديهم خيارات أكثر لاستكشاف آسيا والشرق الأقصى. وستتاح للركاب القادمين من تايلاند المزيد من الفرص للاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة إلى دبي وما بعدها.

وقال اتابورن نوانج أودوم، مدير مطار كرابي إن افتتاح وجهة كرابي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز وتسهيل الاتصال بين تايلاند والشرق الأوسط. كما أنها فرصة جيدة لتعزيز السياحة في جنوب تايلاند. إن تفانيكم ودعمكم لسوق السفر التايلاندي يعني الكثير لنا جميعًا وهي خطوة نشكركم عليها دوماً.

وقال بيشايا سايسانجان، مدير هيئة السياحة التايلاندية لدبي والشرق الاوسط: نحن سعداء باطلاق فلاي دبي وجهتها الجديدة إلى كرابي، الأمر الذي يؤكد أن الإمارات هي السوق الأكثر شمولاً للسياحة في المنطقة.