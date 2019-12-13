«سجايا» تبحث آليات مساعدة الفتيات ليصبحن محركات للتغيير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، جلسةً نقاشيةً ضمن فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي نظمتها مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

وناقشت الجلسة- التي شارك فيها مجلس الإمارات العالمي للشباب في المملكة المتحدة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين- مساهمة مؤسسات الشباب المحلية والدولية في مساعدة الفتيات على أن يصبحن محركات للتغيير في المجتمع.

وطرحت الجلسة عدّة تجارب دولية مُلهِمَة في دعم الفتاة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتوفير الدعم والتوجيه لها، وحفظ حقوقها ومساواتها بالرجل من حيث فرص العمل المتوفرة، وتقلدها عدداً من المناصب القيادية والإدارية.

وقالت بلقيس صابر عبد الله، رئيس قسم الفعاليات والتسويق في سجايا فتيات الشارقة: «نشارك في الدورة الثانية من هذه القمّة، لننطلق في مسيرة تحريك التغيير من الفتيات، ليصبحن صانعاتٍ للمستقبل وقيادياتٍ للغد». وأضافت: «سعدنا بمخرجات هذه الجلسة، مع جهات لها تاريخ مشرّف في دعم المرأة وتمكينها، حيث تبادلنا التجارب والخبرات، في سبيل مزيد من التغيير في وضع الفتيات، انطلاقاً من قناعتنا أن التغيير عملية مستمرّة لا تتوقف عند تحقيق منجزات معيّنة».