6.6 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اكثر من 6.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 66 مبايعة للأراضي بقيمة 450 مليون درهم و618 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 850 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.

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أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.3 مليار درهم منها 109 رهونات أراض بقيمة 3.5 مليار درهم و180 رهن فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم، وكان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 1.1 مليار درهم.