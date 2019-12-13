«كوبر فيتش»: 5% زيادة في رواتب الخدمات الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتجه سوق العمل في الإمارات إلى زيادة الاستقرار في الوظائف التي تشتد الحاجة إليها في عام 2020 بعد سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة وعمليات الدمج التي أَضَرّت بتوظيف القوى العاملة وتعويضاتها.

لكن في حين أن هذه سمة إيجابية، من المتوقع إلى حد كبير أن تظل الرواتب ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات في الإمارات.

في دليل الرواتب لدولة الإمارات لعام 2020، تتوقع كوبر فيتش أن الرواتب في الإمارات ستبقى ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات.

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ومع ذلك، فإن التقرير يميز صناعات محددة تستعد لتجربة أعلى زيادة في رواتب السوق لعام 2020.

وفقاً لآخر دليل للرواتب، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الخدمات الاستراتيجية بنسبة 5%، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة متواضعة تبلغ حوالي 2%.

وأعرب تريفور مورفي، مؤسس كوبر فيتش ورئيسها التنفيذي، عن تفاؤله بأنه على الرغم من الزيادات الحديّة في الرواتب، فإن مشاريع التطوير في الإمارات ستعزز سوق العمل بشكل كبير وتخلق تدفق إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من زيادة الرواتب الهامشية، فإن مشاريع البنية التحتية المستمرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، والمشاريع العقارية والسياحية والترفيهية في الإمارات تشكل دفعة قوية لسوق العمل.