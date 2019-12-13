الإمارات تستعرض أمام 45 دولة إنجازاتها في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد اليوم الثالث للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 5 زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، والتي حققت مراكز متقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وذلك باعتماد الابتكار كوسيلة لتحسين التشريعات والإجراءات التي تخدم المستثمرين من داخل وخارج الدولة.

تعرّف المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى من 45 دولة حول العالم خلال هذه الزيارات عن كثب، على جهود المؤسسات في توفير بيئة استثمارية جاذبة للأعمال من مختلف دول العالم، ومبادراتها القائمة على الابتكار المتواصل لتقديم خدمات فائقة الجودة ضمن إجراءات سهلة وخطوات بسيطة تلبي تطلعات رواد الأعمال. وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع وزارة المالية بمشاركة أكثر من 350 مختصاً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة إفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول قارة آسيا،

واشتملت الزيارات على جولة في محاكم دبي التي تجسد نموذجاً لسعي دولة الإمارات بتحقيق الصدارة في التنافسية العالمية في إجراءات التقاضي والفصل بالقضايا ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وذلك من خلال منظومة عمل قضائي ترتقي بالدولة ومؤسساتها على الصعيد الإقليمي والعالمي إلى مصافّ أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة.

قال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي:«تقرير البنك الدولي يعد شهادة عالمية على تنافسية وريادة دولة الإمارات في القطاع القضائي، ومكانتها العالمية في مصافّ الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، لاعتمادها على تقديم الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة، وباستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال.

كما قام المشاركون بجولة في اقتصادية دبي تعرفوا من خلالها على الإجراءات المتبعة في إصدار الرخص التجارية، والحلول المبتكرة التي تعتمدها اقتصادية دبي لتوفير بيئة استثمارية يعززها التطور المستمر.

اقتصادية دبي

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تفتخر اقتصادية دبي بجهودها المستمرة في الارتقاء بتنافسية الدولة وتوفير بيئة جذابة ومحفزة للأعمال والمستثمرين، مما يجعل إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، محطة لأهم الشركات ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها. أطلقت اقتصادية دبي العديد من المبادرات الداعمة لمزاولة بدء النشاط التجاري مثل «الرخصة الفورية» و«رخصة تاجر»، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات بدء الأعمال في إمارة دبي.

وأكد القمزي أن دبي تمكنت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من مواكبة تطلعات المستثمرين، وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والموهوبين في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الإنجازات الكبيرة تعكس الثقة والشراكة الناجحة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة، لتصبح الإمارة الوجهة المفضلة لنمو وتوسّع الشركات العالمية والناشئة من أنحاء العالم.

كهرباء ومياه دبي

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زار المشاركون هيئة كهرباء ومياه دبي التي ساهمت للعام الثالث على التوالي في تحقيق الدولة المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على خدمات الكهرباء، وذلك من خلال حصولهم على العلامة الكاملة في جميع مؤشرات التقرير.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يؤكد اختيار البنك الدولي عقد الاجتماع رفيع المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.

دبي التجارية

زار المشاركون أيضاً دبي التجارية التي تقدم خدمات عالية الجودة ساهمت في مواصلة تقدم الدولة إلى المقدّمة كمركز أول للتجارة في الشرق الأوسط. باعتبارها ممكّن التجاري الإقليمي، بفضل الموقع الاستراتيجي للسوق الإماراتية كمركز عبور بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة التي تدعم توجهات النمو المستقبلية مع تحوّل مركز التجارة والتصنيع العالمي بين الشرق والغرب والنمو السريع للطبقات الوسطى المتنامية في آسيا والصين والهند.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: سعداء بالمكانة الريادية التي تتبوّأها دولة الإمارات كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، على الرغم من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم.

بلدية دبي

تخلل أجندة اليوم الثالث للمشاركين في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال زيارة إلى بلدية دبي، والتي احتلت المركز الثالث عالمياً في إصدار تراخيص البناء من خلال اختصار رحلة المتعامل ب 5 خطوات، وهو ما ساهم في حصول الدولة على مركز متقدم في مجال الحصول على تراخيص البناء.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة تطوير أعمال تراخيص البناء في إمارة دبي: يسرنا استقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود التي تحضر الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال واستعراض أفضل ممارساتنا بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات.