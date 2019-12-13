بطولات القهوة العربية تعزز الاهتمام بالموروث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الأولى من «بطولات القهوة العربية 2019» السنوية، والتي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، حيث تم الإعلان عن الفائزين بمختلف فئات البطولات في حفل توزيع الجوائز بحضور كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

شهد حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع اليوم الختامي للنسخة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط، الحدث السنوي الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، حضوراً واسعاً واهتماماً كبيراً من جمهور المعرض من المنطقة وكافة أنحاء العالم، الذين حرصوا على متابعة مجريات البطولات على مدار ستة أيام، والتي احتفت بالقهوة العربية وسلطت الضوء على أهميتها ومدى ارتباطها بعادات وتقاليد المنطقة لما تعكسه من كرم الضيافة وقيم الاحترام والتقدير، كما أبرزت مهارات المشاركين من كافة الخلفيات والأعمار ومعرفتهم بأصول تحضير القهوة وأساليب تحميصها وآداب تقديمها. وقال محمد خليفة المبارك: نجحت بطولات القهوة العربية في تعزيز الاهتمام بالموروث الأصيل من خلال أسلوب عصري للتباري في تحضيرها وتقديمها وممارسة القيم المتعلقة بها، فتقاليد القهوة العربية تشمل العديد من العناصر والقيم التي نحرص على الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة باعتبارها معبراً عميقاً عن الهوية الوطنية والانتماء.

وقال سيف سعيد غباش: إن بطولات القهوة العربية هي أحدث إضافة إلى جدول فعاليات أبوظبي الثقافية والترفيهية السنوية، والتي وفّرت نظرة متكاملة على أساسيات صناعة القهوة والممارسات المرتبطة بها كونها تعدّ من أبرز مكونات الثقافة الإماراتية وعنصراً محورياً في عاداتها الاجتماعية. فقد عرضت هذه المنافسة الفريدة ممارسة تتمركز في قلب ثقافتنا، وتمثل واحدة من أكثر القيم الإماراتية التي نعتزّ بها.