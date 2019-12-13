«ماك برو» الجديد أغلى من شاحنة «تيسلا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يكون أرخص من العمل الفني الشهير الموزة الملصقة على جدار، والتي بيعت ب 120 ألف دولار، غير أن كمبيوتر «ماك برو» الجديد من «أبل» أغلى من سيارة «تيسلا بيك آب» الجديدة التي لا يزيد سعرها عن 40 ألف دولار.

أطلقت «أبل» كمبيوتر «ماك برو» الأعلى سعراً في تاريخ أجهزة الكمبيوتر ب 57 ألف دولار، بدون برمجيات ولا شاشة عرض. وكان الجهاز خطف الأضواء في معرض مطوري «أبل» في يونيو/‏ حزيران الماضي، وهو أول جهاز يخضع لتطوير شامل منذ عام 2013. وتهدف الشركة من إنتاجه إلى استعادة ثقة محترفي الحوسبة. وتشمل ترقيات الجهاز معالج إكسيون من «إنتل» بطاقة 4.4 جيجا هيرتز بتكلفة 7 آلاف دولار، وطاقم ذواكر مكون من 12 ذاكرة بطاقة 128 جيجا بايت لكل منها بتكلفة 25 ألف دولار.