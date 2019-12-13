شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تخفض سعر الدقيقة للمكالمات الدولية فى 4 دول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و تمتلك شبكة وى نحو 4.5 مليون عميل منذ جحولها سوق المحمول، وتقود الشركة عمليات التحول الرقمى بمصر عبر تنفيذ خطة طموحة لرفع سرعات الانترنت و مد كابلات الألياف الضوئية فى جميع المحافظات.
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