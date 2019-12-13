شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني مع بدء عملية فرز الانتخابات البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مع بدء عملية الفرز فى الانتخابات البريطانية واختيار الممثلين فى البرلمان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل. وذكرت قناة العربية أن عمليات الفرز غير الرسمية تشير إلى أكثرية ساحقة لحزب المحافظين، بنسبة 46%، تضمنت 368 صوتا للمحافظين و 191 صوتا للعمال في الانتخابات البريطانية. Advertisements

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