شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسياً بدعم من التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها دافعة "ناسداك" و"إس أند بي 500" نحو أعلى مستويات قياسية على الإطلاق بعد أنباء عن التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي بين واشنطن وبكين.



وذكرت تقارير نشرتها "بلومبيرغ" بأن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري من حيث المبدأ حيث تم صياغة بنود وشروط المرحلة الأولى من الاتفاق في انتظار التوقيع عليها من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



يأتي ذلك بعد تصريحات ذكرها "ترامب" بأن ثمة صفقة تجارية كبيرة وشيكة مع الصين دون إبداء تفاصيل بشأنها.



وكشفت بيانات حكومية عن استقرار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بـ49 ألف طلب إلى 252 ألفا في الأسبوع الماضي.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 59.18 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.75% مغلقا عند 64.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 28132 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28224 نقطة وأقل مستوى عند 27859 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 8717 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8745 نقطة وأقل مستوى عند 8633 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3168 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3176 نقطة وأقل مستوى عند 3138 نقطة.