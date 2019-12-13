شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا 16.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6115.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً 20.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6770.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4821.28 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 160.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون دينار كويتى عبر 7575 صفقة. وارتفع قطاع البنوك وحيدا ببورصة الكويت بنسبة 0.68%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.84%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعى النفط والغاز والعقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%. Advertisements وجاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.94%، تليه الشركة الوطنية الدولية بنسبة 9.83%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.55%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.94% ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.96%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 8.89%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.