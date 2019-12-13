الاقتصاد

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.8% خاسرة 82.43 نقطة، لتغلق عند مستوى 10256.93 نقطة.

 

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 113.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال قطرى عبر تنفيذ 7351 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 27 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

 

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وتراجع 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.38%.

 

 

 

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