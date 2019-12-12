شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع بعد أنباء عن اتفاق تجاري مبدئي بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس بعد استقرارها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بعد أنباء عن التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت مصادر لـ"بلومبيرغ" عن أن واشنطن وبكين توصلتا من حيث المبدأ إلى صياغة شروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الننهائي بين البلدين، وأن هذه المرحلة في انتظار التوقيع عليها من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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يُذكر أن "ترامب" قد صرح في وقت سابق اليوم على "تويتر" بأن إدارته تقترب جدا من إبرامم صفقة تجارية كبيرة مع الجانب الصيني مشيرا إلى رغبة حقيقية لحدوث ذلك من جانب الطرفين.



وعلى أثر مثل هذا الاتفاق المشار إليه، فإن أسعار السلع الزراعية تحولت إلى الارتفاع نظرا لكونه سيشمل على الأرجح التزاما صينيا بحجم معين من المشتريات من السلع الأمريكية من بينها الصويا والذرة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% وأغلقت عند 8.97 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.01 دولار وأقل سعر عند 8.88 دولار.