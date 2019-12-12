شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن التوصل إلى اتفاق تجاري من حيث المبدأ بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن المفاوضين الأمريكيين والصينيين توصلوا بالفعل إلى صياغة شروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

وأضافت المصادر بأن ثمة اتفاق تجاري يلوح في الأفق من حيث المبدأ وينتظر توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عليه.

وكان "ترامب" قد ذكر قبل ساعات على حسابه بموقع "تويتر" بأن إدارته تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين، وأكد على رغبة الطرفين في تنفيذ ذلك لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بعد.

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