شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم العزوف عن المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم على الرغم من عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة والإقبال على أصول المخاطرة كالأسهم على خلفية التصريحات الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين مشيرا إلى رغبة متبادلة لحدوث ذلك.

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وكشفت تقارير نشرتها "بلومبرج" عن أن أمريكا والصين توصلتا بالفعل من حيث المبدأ إلى بنود وشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وأنها في انتظار توقيع "ترامب" الأمر الذي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.04 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% وأغلقت عند 16.949 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.185 دولار وأقل سعر عند 16.82 دولار.