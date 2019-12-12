شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع ترقب نتائج الانتخابات العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع ترقب نتائج الانتخابات العامة التي لا تزال جارية في المملكة المتحدة.



وأشارت استطلاعات رأي إلى أن حزب العمال تمكن من تضييق الفارق مع حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



ومع ذلك، تعول الأسواق على فوز المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الجارية من أجل تنفيذ حكومة "جونسون" الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني.

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كان رئيس وزراء بريطانيا قد أكد على التزامه بتنفيذ "بريكست" حال فوز حزبه في الانتخابات المبكرة من أجل إنهاء حالة من عدم اليقين تواصلت منذ استفتاء الخروج منتصف عام 2016.



في سياق آخر، تقترب الولايات المتحدة والصين من إعلان التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3172، وسجل أعلى سعر عند 1.3228 وأقل سعر عند 1.3055.