شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع في ختام التعاملات نتيجة الحالة الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن قرب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين الولايات المتحدة والصين.



وأقبل المستثمرون على أسواق المخاطرة كالأسهم وعزفوا عن الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

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وصرح "ترامب" بأن الولايات المتحدة تقترب بشدة من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين معربا عن رغبة الطرفين في إنهاء النزاع.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.04 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 1472.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس 1491.6 دولار وأقل سعر عند 1468.2 دولار.