شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض رغم قرار المركزي الأوروبي وتصريحات "لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم على الرغم من إصدار رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" تصريحات إيجابية بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو.



وأبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم على معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% دون تغيير كما ثبت حجم مشتريات الأصول بعشرين مليار يورو شهريا.

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وذكرت "لاجارد" في مؤتمر صحفي تعقيبا على القرار بأن هناك إشارات أولية تلمح إلى استقرار النمو الاقتصادي في دول التكتل الموحد، وهو ما يزيد التكهنات بتثبيت الفائدة لفترة قادمة.



وأوضحت "لاجارد" بأن البنك المركزي سوف يجري مراجعة شاملة للاقتصاد والسياسة النقدية في يناير/كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2020 مشيرة إلى أن هذه المراجعة ستشمل تأثير التغيرات المناخية ومعالجة فجوة عدم المساواة سواء في الدخل أو توزيع الثروات بدول التكتل الأوروبي الموحد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1108، وسجل أعلى سعر عند 1.1155 وأقل سعر عند 1.1104.