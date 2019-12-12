شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 12-12-2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وكان من أهمها تصريحات وزير البترول المتعلقة بعدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتى بلغت 29 مشروع باستثمارات تخطت الـ27 مليار دولار ، كما تضمنت تصريح لمنظمة السياحة العالمية والتى أكدت فيه ، 1.1 مليار سائح حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 وزير البترول: نفذنا 29 مشروعا خلال 4 سنوات باستثمارات27.3 مليار دولار 157 مليون 715 الف و 940 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية السياحة العالمية: 1.1 مليار سائح حول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز أعلى مستوى فى عامين Advertisements هشام طلعت مصطفى: السوق العقاري ستتحسن في 2020 بدعم من مبادرة الـ50 مليار جنيه الإسكان: تنفيذ 11 مشروع مياه وصرف بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 823 مليون تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الاقتصاد: تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.