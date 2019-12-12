شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مسقط يحصل على الموافقة الرقابية للاستثمار فى مجال التقنية المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك مسقط، عن حصوله على الموافقة الرقابية للبدء فى برنامج للاستثمار فى مجال التقنية المالية fintech بقيمة 100 مليون دولار، نحو 38.5 مليون ريال عمانى، سيتم استثمارها تدريجيا خلال الأعوام المقبلة وفق سياسات الاستثمار وإدارة المخاطر المتبعة فى البنوك.

وأضاف البنك، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تأتى ضمن إطار الخطط الاستراتيجية للنمو التى يتبناها البنك لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وقطاع الخدمات المصرفية.

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