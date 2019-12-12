شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مسقط يحصل على الموافقة الرقابية للاستثمار فى مجال التقنية المالية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف البنك، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تأتى ضمن إطار الخطط الاستراتيجية للنمو التى يتبناها البنك لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وقطاع الخدمات المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك مسقط يحصل على الموافقة الرقابية للاستثمار فى مجال التقنية المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.