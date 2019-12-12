شكرا لقرائتكم خبر عن 157 مليون 715 الف و 940 جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله خلال شهر نوفمبر 2019 عن مشمول 419 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة ، وكانت أغلب البضائع الواردة كان أغلبها عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 14 مليون 279 ألف 699 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 122 مليون و 959 ألف 268 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 20 مليون 476 الف 972 جنية

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كما تم تصدير 60 شهادة جمركية صادر كان أغلبها عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وتم تحصيل رسم صادر قدرة مليون و 771 الف 188 جنية ، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر نوفمبر 2019 حوالى 157 مليون و 715 الف و 940 جنيه .