برعاية أمير الشرقية.. انطلاق ملتقى التجارة الإلكترونية

• محافظ «منشآت»: يدعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة

• الملتقى يفتح أبوابه للشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، افتتح سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم الخميس ملتقى التجارة الإلكترونية، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركزمعارض الظهران الدولي، بحضور معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.

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وبدأ الحفل بعرض مرئي للتعريف بملتقى التجارة الإلكترونية، في حين أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"منشآت" المهندس صالح الرشيد في كلمته أن منشآت تهدف من إقامتها لهذا الملتقى لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية،ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية وذلك بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية، ودعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو و التوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول لعالم المشاريع في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، بالإضافة إلى التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين ، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها

ويقدم الملتقى خدماته في العديد من المحاور مثل اتجاهات العملاء السائدة حالياً في التجارة الإلكترونية، إدارة المحتوى في التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية الخاصة بالأعمال، الفرص المتاحة في الأسواق الإلكترونية، الأسواق الناشئة والتوسع الدولي، وتأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤيةالمملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً.