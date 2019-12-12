شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل ملحوظ بعد الوصول إلى مشارف الهدف الإيجابي المنتظر عند 1489.00، ليستأنف السعر المسار الهابط من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ باختبار مستوى 1447.00، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون 1489.00.

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