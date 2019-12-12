شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه في ظل تفاؤل تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم تقرير كالة الطاقة الدولية وزادت مكاسبها بعد تصريحات عززت التفاؤل بشأن الملف التجاري بين واشنطن وبكين.



وأفادت الوكالة الدولية بأن خفض "أوبك" وحلفائها لإنتاج النفط لن يحول دون زيادة المعروض العالمي حيث تتوقع الوكالة زيادة المخزونات العالمية بنحو 700 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2020.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن الولايات المتحدة تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين مضيفا أن إدارته تريد ذلك وبكين تريد ذلك أيضا.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.04 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 59.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 59.7 دولار وأقل سعر عند 58.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.1% إلى 64.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.