الاقتصاد

الدولار الكندي يستقر سلبياً رغم التطورات التجارية الإيجابية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر سلبياً رغم التطورات التجارية الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بشكل سلبي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور تصريحات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده تقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بمرحلته الأولى مع الصين، لكن دون الإشارة إلى تفاصيل.


وفي سياق آخر، أعلن رئيس البنك المركزي الكندي "بولوز" عزمه التقدم بالاستقالة من منصبه في العام المقبل للتقاعد.

Advertisements


واستعابت الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي أمس بشأن الفائدة والذي أبقى من خلاله على معدل الفائدة دون تغيير، كما ألمح إإلى عدم تعديل الفائدة لا بالرفع ولا بالخفض عام 2020 على الأقل.


كما ثثبت البنك المركزي الأوروبي أيضا اليوم معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% دون تغيير، وذكرت رئيسته "كريستين لاجارد" بأن هناك استقرار في نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش عند 0.7584، وسجل أعلى سعر عند 0.7602 وأقل سعر عند 0.7575.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الكندي يستقر سلبياً رغم التطورات التجارية الإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا