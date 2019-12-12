شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر سلبياً رغم التطورات التجارية الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بشكل سلبي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور تصريحات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده تقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بمرحلته الأولى مع الصين، لكن دون الإشارة إلى تفاصيل.



وفي سياق آخر، أعلن رئيس البنك المركزي الكندي "بولوز" عزمه التقدم بالاستقالة من منصبه في العام المقبل للتقاعد.

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واستعابت الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي أمس بشأن الفائدة والذي أبقى من خلاله على معدل الفائدة دون تغيير، كما ألمح إإلى عدم تعديل الفائدة لا بالرفع ولا بالخفض عام 2020 على الأقل.



كما ثثبت البنك المركزي الأوروبي أيضا اليوم معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% دون تغيير، وذكرت رئيسته "كريستين لاجارد" بأن هناك استقرار في نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش عند 0.7584، وسجل أعلى سعر عند 0.7602 وأقل سعر عند 0.7575.