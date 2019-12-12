«بيان الائتمانية» تجهز نظاما للشيكات المرتجعة يستبعد البنوك كحلقة وصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة بيان الائتمانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، طلال الشمري، عن توجه الدولة لتمويل قطاع سلاسل الإمداد لمختلف القطاعات، موضحا أن «بيان» تهتم بالقطاع منذ بداية التصنيع حتى وصول السلعة للمستهلك، وبما ينعكس إيجابا على تشكيل منظومة ائتمانية قوية.

وأفصح الشمري أن «بيان» تعمل على وضع نظام بخصوص الشيكات المرتجعة، بحيث تتضمن عملية الشيكات من الشركة المصدرة والتعامل مباشرة مع الشركة المستفيدة، مشيرا إلى أن النظام يسعى لاستبعاد البنوك كحلقة وصل بين الطرفين، مضيفا أن الغرض من إطلاق النظام تفادي التأثير على التصنيف الائتماني للشركات المصدرة في حال وجود أخطاء في الشيكات.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «شركة بيان للمعلومات الائتمانية» أقيمت بغرفة الشرقية أن الاشتراك في «بيان» مجاني، فيما يتطلب الحصول على العضوية في الشركة التوقيع على اتفاقية مشتركة مع الشركة الراغبة في الاشتراك وفقا لاشتراطات مؤسسة النقد «ساما»، حيث تتضمن الاتفاقية جميع الحقوق والمطالبات فيما يتعلق بعملية تبادل المعلومات الائتمانية.

رسوم أقل

وأشار الشمري إلى رفض وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اعتماد رسوم اقترحتها «بيان» مقابل خدماتها المقدمة للقطاع الخاص رأى أنها مرتفعة، ومن شأنها إرهاق المستثمرين في مختلف القطاعات، متجنبا ذكر الرسوم المقترحة، مبينا أن الرسوم التي تتقاضاها «بيان» حاليا مقابل الخدمات تتراوح بين 30 - 500 ريال للتقارير الائتمانية المقدمة للشركات التجارية، فيما تبلغ رسوم التقارير المتكاملة 2500 ريال، مضيفا أن الأسعار الحالية رفعت من سقف استرداد رأس المال من 5 سنوات وفقا للتقديرات السابقة إلى 11 سنة حاليا، لافتا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون ريال.

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تعليق العضوية

وأفاد بأن الاتفاقية تتضمن أيضا الالتزام برفع المعلومات الائتمانية شهريا كحد أدنى، من أجل إتاحة الفرصة للأعضاء للاستعلام عن الشركات الأخرى بعد الموافقة، مضيفا أن الشركات غير الملتزمة برفع المعلومات الائتمانية لا تفرض عليها غرامات مالية، ولكن قد يلجأ إلى تعليق العضوية في حال لم تستجب للمخاطبات بضرورة رفع البيانات المطلوبة وفقا للسقف الزمني.

قاعدة بيانات

بدوره ذكر مدير تطوير الأعمال بشركة بيان للمعلومات الائتمانية عبدالرحمن العنقري، أن الشركة تمثل قيمة مضافة للشركات، حيث ستكون على اطلاع بالمعلومات الائتمانية التجارية المحدثة للعملاء، إضافة إلى اطلاعها على قيم الشركات العالمية بناء على تقارير لشركات معلومات ائتمانية خارجية، ما يمثل قاعدة بيانات جيدة للاستثمار.

وذكر أن مصادر التقارير الائتمانية متكاملة من مصادرها الموثوقة محليا وعالميا، وتمكن الشركات من وضع كفاءة «اعرف عميلك» والحد من المخاطر الائتمانية.

أهم 5 تقارير تقدمها «بيان»: