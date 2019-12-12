الأكاديمية المالية تدرب الشباب عبر «دروب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والأكاديمية المالية مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض أمس، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الصناعة المالية، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية الكترونية متخصصة على منصة «دروب» باعتبارها منصة التدريب الالكترونية الوطنية.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة عبر «دروب»، بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع المالي ويرفع إسهامه في الناتج المحلي.

ووقع الاتفاقية نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ومدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان.

Advertisements

وبموجب مذكرة التعاون، سيعمل «هدف» والأكاديمية المالية على تطوير البرامج التدريبية الالكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة «دروب».

ووفقا لمذكرة التعاون، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون، حيث سيتولى فريق العمل مسؤولية تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في تلك المشاريع المتفق عليها.

ويأتي برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد «دروب» برنامجا شاملا، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية الكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.