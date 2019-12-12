«هدف» يتفق مع «كريم» على تأمين مواصلات آمنة ومدعومة للعاملات بالقطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» اتفاقية مع شركة «كريم» لزيادة عدد موظفات القطاع الخاص المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وتوسيع تغطية البرنامج ليشمل مناطق ومحافظات جديدة؛ حيث يغطي البرنامج جزءا من تكاليف نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، بهدف تمكين المرأة ودعم استقرارها الوظيفي، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «كريم» بتأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للعاملات في القطاع الخاص، من وإلى مقر العمل، بأسعار مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وفق ضوابط برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، حيث يقدم الصندوق دعم مالي شهري بواقع 80% من تكلفة النقل، وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وتمتد فترة الدعم إلى 12 شهرا.

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وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة الرياض، بحضور مدير عام الصندوق تركي الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال الدكتور أحمد اليماني، ورئيس مجلس إدارة كريم السعودية الدكتور عبدالله إلياس.

وأكد الجعويني حرص الصندوق على التوسع في تقديم خدمات النقل المدعوم إلى المواطنات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجهها، ودعم استقرارها الوظيفي.

وقال: إن الاتفاقية مع شركة «كريم» تهدف للتوسع في تغطية برنامج «وصول» لمناطق ومحافظات جديدة، وزيادة عدد المواطنات المستفيدات من البرنامج، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل لهن.