شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يقفز أعلى 28 ألف نقطة في بداية الجلسة مدعوماً بتغريدة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم عقب استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي، لكن "وول ستريت" تلقت دعماً من التغريدة التي نشرها الرئيس "دونالد ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" قبل قليل.



وذكر "ترامب" في هذه التغريدة بأن الولايات المتحدة تقترب بالفعل من التوصل إلى صفقة تجارية كبيرة مع الصين، لكنه لم يوضح أي تفاصيل في هذا الصدد.



يأتي ذلك مع استمرار عدم اليقين بين المستثمرين وترقب أي نتائج عن المفاوضات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين.

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ويتساءل كثيرون عما إذا كانت أمريكا ستفعل قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بحلول الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وتتنافى تصريحات "ترامب" مع ما ذكره سابقا بأنه يفضل تأجيل التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وكشفت بيانات حكومية اليووم عن استقرار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة بـ49 أألف طلب إلى 252 ألفاً في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 28085 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 8701 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 8156 نقطة.