شكرا لقرائتكم خبر عن في أول اجتماع بقيادتها.."لاجارد" تطالب بعدم المبالغة في فهم تصريحاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد البنك المركزي الأوروبي اليوم اجتماعا بقيادة الفرنسية "كريستين لاجارد" للمرة الأولى لمناقشة السياسة النقدية وحالة الاقتصاد بمنطقة اليورو.



وأعلى البنك المركزي تثبيت معدل الفائدة على الودائع عند -0.5% دون تغيير مع استمرار العمل ببرنامج مشتريات الأصول بقيمة عشري مليار يورو شهريا لتحفيز الاقتصاد بدول التكتل الموحد.



وذكرت في مؤتمر صحفي تعقيبا على القرار بأن البنك المركزي يرى إشارات أولية تلمح إلى توقف التباطؤ في نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو، وهو ما يدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة.

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وطالبت "لاجارد" الأسواق والمستثمرين والشركات بعدم المبالغة في تفسير وفهم تعليقاتها مشددة على امتلاك أسلوب يختلف تماماً عن أسلوب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي".



كما تحدثت الاقتصادية الفرنسية - التي تعد أيضا المدير السابق لصندوق النقد الدولي - عن إجراء البنك المركزي االأوروبي مراجعة استراتيجية شاملة سوف تبدأ من يناير/كانون الثاني المقبل.



وأضافت بأن هذه المراجعة الاستراتيجية للاقتصاد والسياسة النقدية سوف تشمل تأثير التغيرات المناخية وأزمة عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروات مع توقعات بإتمام المراجعة نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.