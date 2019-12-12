شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يفعلها ويتجاوز 1900 دولار مسرعاً الخطى نحو حاجز الألفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم للجلسة الخامسة على التوالي وواصل مكاسبه ليبلغ أعلى مستويات قياسية جديدة كما تجاوز أعلى مستوى سجله الذهب في تاريخه.



تأتي مكاسب البلاديوم المتواصلة في الآونة الأخيرة عقب انطقاع الكهرباء في مناطق واسعة في جنوب إفريقيا التي تعد ثاني أكبر منتج للمعدن الصناعي على مستوى العالم.



وأقبل المستثمرون على البلاديوم مما دفع أسعاره نحو الارتفاع في ظل القلق من تعطل أنشطة التعدين في جنوب إفريقيا بسبب انقطاع الكهرباء.

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وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم بشكل واسع في صناعة السيارات حيث يدخل في مكونات أجزاء سهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وقفزت أسعاره إلى أعلى مستويات قياسية متوالية هذا العام بدعم من الطلب القوي عليه من شركات صناعة السيارات التي تريد الامتثال للقواعد المشددة لحماية البيئة ومكافحة التلوث في عدد من البلدان والأسواق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1917 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1918 دولارا وأقل سعر عند 1883.7 دولار.