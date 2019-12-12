شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت نجران" تُعيد شراء وإلغاء لعدد 45 صك من صكوك الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن قيامها، اليوم الخميس، بإعادة شراء وإلغاء لعدد 45 صك من صكوك الشركة بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون ريال تمثل 11.25% من إجمالي قيمة الإصدار.

وقالت الشركة، في بيان لموقع يوق "تداول" المالي، إن عملية الشراء تمت بالقيمة الإسمية للصكوك وتم تمويلها باستخدام موارد الشركة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد قامت، بتاريخ 14 يونيو 2015، بإصدار صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 400 مليون ريال، وقد تم طرحها طرحاً خاصاً بالقيمة الإسمية والتي تستحق في يونيو من عام 2020.

ونتيجة لعملية إعادة الشراء، سيتم إلغاء الصكوك التي تم شراؤها وفقا لشروط وأحكام عقد الصكوك، وبالتالي ستصبح القيمة الإجمالية للإصدار الخاص 355 مليون ريال سعودي.

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ومن المتوقع أن يتمثل الأثر المالي لهذه العملية في انخفاض للتكاليف المالية للفترة المقبلة نتيجة لانخفاض القيمة الاجمالية للاصدار، علماً بأن الأثر المالي قد يتغير وذلك لارتباطه بقيمة مؤشر سايبور لثلاثة أشهر.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 23.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى الانخفاض الكبير في تكلفة الانتاج للطن.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 65.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.