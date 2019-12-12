مدحت نافع: صادرات شركة النصر للتعدين تصاعدت وحققت ما يزيد عن 3 مليارات جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لـ"الخليج 365"، أن صادرات شركة النصر للتعدين، تصاعدت بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات، وحققت ما يزيد عن 3 مليارات جنيه، وذلك فى الفترة من العام المالى 2014-2015 حتى العام المالى 2018-2019. وصدرت مصر فوسفات ومواد تعدينية بنحو 3.126 مليار جنيه خلال 5 سنوات. Advertisements وأضاف نافع أن هناك توجيهات لكل الشركات التابعة للقابضة المعدنية، لزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة جودة المنتج فى ظل المنافسة الكبيرة بين الشركات العالمية، لافتا إلى أن شركة النصر للتعدين تحديدًا تشهد تطويرا كبيرا، لزيادة الإنتاجية والصادرات.

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