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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الثاني /نوفمر مرتفعا بمقدار0.0% شهريا ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4 %.
كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منخفضا بمقدار 0.2% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.
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