شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر تشرين الثاني /نوفمر مرتفعا بمقدار0.0% شهريا ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.4 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر منخفضا بمقدار 0.2% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.