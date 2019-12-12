شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقبع عند أدنى مستوى فى 5 أشهر بفعل احتمالات الفائدة الأمريكية فى 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن يظل الارتفاع محدودا بالقرب من أدنى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بعدما عزز مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون تغيير خلال العام المقبل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني /نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.21 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.08 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.04 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 97.04 نقطة ، مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق العالمية ،أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء فى ختام أخر اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال 2019 ،أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%.

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وأشار المركزي الأمريكي إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير إلى أجل غير مسمي ، فى ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادي متوسط حتى الانتخابات الرئاسية المقررة فى تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة كانت إيجابية ،لذلك قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة ،و أكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الفيدرالية نمو معتدلا للاقتصاد الأمريكي خلال 2020 ، و تراجع فى النمو خلال 2021 ،وتوقع 13 عضوا من أصل 17 إجمالي أعضاء الاحتياطي الاتحادي عدم حدوث أي تغيير فى أسعار الفائدة حتى عام 2021 على الأقل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن أسعار المنتجين خلال تشرين الثاني /نوفمبر ،إيجابية البيانات سوف تساعد فى توسيع التعافي الحالي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.4% فى تشرين الأول/أكتوبر ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2 % من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.