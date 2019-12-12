شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد ستيل يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم يونايتد ستيل (X) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 14.43، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على أرباح طفيفة بلغت نسبتها 0.07% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر عند سعر 13.90 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، إنما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد