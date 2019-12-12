شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس وسط توقعات إيجابية – تحليل – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ستاربكس (SBUX) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المهم 87.00، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.55 نقطة ليستقر عند سعر 86.59 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 87.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 92.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد