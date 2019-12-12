شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر ينخفض بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر عند سعر 38.22 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 37.72، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.87 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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