شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.357% بما يعادل 3.36 نقطة ليستقر على سعر 217.34 دولار، وسط تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 221.50.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 207.60، ليستهدف مستوى المقاومة 221.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد