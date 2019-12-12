شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 49.88، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع مرة أخرى، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -0.22 نقطة ليستقر عند سعر 49.45 دولار، في ظل تواصل الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير والبعيد أيضاً بمحاذاة خط ميل.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 49.88، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه