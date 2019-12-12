مستثمرون ضمن برنامج جولة السعودية يتعرفون على مشاريع الهيئة الملكية وآخر التطورات الاستثمارية

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التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل أمس، وفدا من برنامج جولة السعودية – ضيوف وزارة المالية -، مكون من 63 من المستثمرين والإعلاميين وقادة الرأي المحليين والدوليين الذين يزورون مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين؛ للتعرف على المشاريع التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030 بالمدينتين.

واطلع الوفد الاستثماري على مشاريع الهيئة الملكية التنموية التي شملت على البنية التحتية والمرافق العامة الممكنة للاستثمارات الصناعية بمدينة رأس الخير الصناعية وميناء رأس الخير الذي يعد أحدث ميناء صناعي في المملكة الذي روعي في تصميمه أحدث المواصفات العالمية لاستقبال أنواع السفن التي تخدم الصناعة بالمدينة، كما شاهد الوفد محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية التي تعد أكبر محطة من نوعها في العالم، وتهدف لإنتاج 1.100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة لنحو 2,400 ميغا واط/ساعة طاقة تصديرية من الكهرباء.

وزار الوفد أيضاً شركة معادن للألمنيوم وشاهد عرض تعريفي عن الشركة ومكانتها الاقتصادية وخططها التنموية المستقبلية ومنتجاتها، بالإضافة إلى عرض تعريفي اخر قام بتقديمه ممثل شركة أرامكوا السعودية عن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية.

وتعرف الوفد كذلك على المكانة الاقتصادية والاستثمارية لمدينة الجبيل الصناعية كونها أحد المرتكزات الصناعية من خلال القصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير وإدارة المدينة، وشاهد القصة التاريخية الملهمة لمدينة الجبيل الصناعية والتحديات الصناعية التي واجهتها لإنشاء وتشغيل هذه المدينة التي أصبحت الآن محط أنظار الجميع لما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، كما اطلع الوفد على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية الذي يحمل فكر استثماري جديد بما يحتويه من مشاريع عصرية ناجحة بكل المقاييس قادرة على أن تجعل هذه المدينة أحد المدن الصناعية العالمية التي ستغزو منتجاتها الأسواق العالمية.

