شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو بـ2 تريليون دولار.. وعود ولي العهد تتحقق والان نبدء بالتفاصيل

• التقييم الذي صرح به ولي العهد منذ 3 سنوات كان قائماً على المهنية

• القيمة السوقية لأرامكو كشفت حجم قوتها كأكبر مصدر للنفط في العالم

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أوضح خبراء في سوق المال إن بلوغ القيمة السوقية لأرامكو 2 تريليون دولار، يعكس أن التقييم الذي سبق وأن صرح به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائم على مهنية وتقييمات حقيقة لحجم الشركة ، خاصة وأن سمو ولي العهد مؤمنٌ تمامًا بلغة الأرقام كونها اللغة التي لا يمكن التلاعب فيها.

وأضافوا أن القيمة السوقية لأرامكو كشفت حجم قوتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، وليس كما روّج له المشككون في الإعلام الغربي، وأن سمو ولي العهد عندما صرّح قبل 3 سنوات عن توقعه بحجم القيمة السوقية بناء على التقييم، فقد كان واثقًا بأن هذا الرقم سيتحقق بوصفه التقييم العادل لشركة بحجم أرامكو.

وأكدوا أنه رغم قوة الحملات الإعلامية التي حاولت التشكيك بقيمة أرامكو إلا إن المملكة واجهتها بصمت وحكمة وعمل دؤوب أثبت في نهاية المطاف انحيازية تلك الحملات وعدم مهنيتها أو استنادها إلى وقائع اقتصادية مثبتة، كما أن الوعود التي أطلقها سمو ولي العهد منذ 2016، إما أنها تحققت أو في طريقها إلى التحقق، وآخرها وصول القيمة السوقية لأرامكو لذات الرقم 2 تريليون دولار الذي تحدث عنه قبل 3 سنوات.