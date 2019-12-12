شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للمطروقات: 13 مليون جنيه حولت الشركة من الخسارة للربحية والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب البيانات المالية للشركة، التى حصلت الخليج 365 عليها، فإنه تم استثمار المبلغ خلال الفترة من العام المالى 2014-2015 حتى نهاية العام المالى 2018-2019، فى تحديث وتطوير الأفران فى الشركة مما ساهم فى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الإنتاج .
ووفق البيانات فإنه لأول مرة تحقق الشركة أرباحا منذ نحو 10 سنوات، حيث حققت نحو 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 .
وبحسب البيانات خسرت الشركة نحو 88 مليون جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2017.
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