الاقتصاد

النصر للمطروقات: 13 مليون جنيه حولت الشركة من الخسارة للربحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة النصر لصناعة المطروقات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، عن استثمار أكثر من 13 مليون جنيه الفترة الماضية مما ساهم فى تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية .

 

وبحسب البيانات المالية للشركة، التى حصلت الخليج 365 عليها، فإنه تم استثمار المبلغ خلال الفترة من العام المالى 2014-2015 حتى نهاية العام المالى 2018-2019، فى تحديث وتطوير الأفران فى الشركة مما ساهم فى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الإنتاج .

 

ووفق البيانات فإنه لأول مرة تحقق الشركة أرباحا منذ نحو 10 سنوات، حيث حققت نحو 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 .

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وبحسب البيانات خسرت الشركة نحو 88 مليون جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2017.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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