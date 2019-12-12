شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء المصرية للاتصالات للسرعات القديمة.. تعرف على باقات الإنترنت الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بأن الشهر الجارى هو آخر شهر للباقات التقليدية بالسرعات القديمة، وذلك لعدم توفرها مرة أخرى، كما أرسلت رسائل نصية لعملائها الذين لا يزالون مشتركين بباقات الإنترنت الأرضى القديمة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات السيطرة على 80% من سوق الإنترنت الأرضى بمصر، قد رفعت سرعات الانترنت بنحو 3 اضعاف فى يوليو الماضي لكل عملاء الإنترنت الأرضى ADSL ، الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 6 مليون عميل على مستوى الجمهورية، وامهلت العملاء شهريين مجانا على السرعات الجديدة.

يقول عادل حامد، إن شركة WE أطلقت المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير خدمات الإنترنت فى مصر، وتضم تلك المرحلة 3 شرائح وهى:

باقة سوبر (بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية)

وتضم تلك الباقة عروض 140 جيجابايت بسعر 120 جنيه شهريا، 250 جيجابايت بسعر 210 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهرياً.

باقة ميجا ( بسرعة تصل إلى 70 ميجا/ث)

وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيه شهرياً.

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باقة ألترا (بسرعة تصل إلى 100 ميجا/ث)

وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 140 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهرياً.

وكان المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، ان الباقات الجديدة توفر سعة أعلى وسرعة أكبر من القديمة وبسعر أقل، مدلالا على حديثه أن باقة 140 جيجابايت بسرعة 30 ميجا يصل سعرها 120 جنيه، بدلا من الباقة القديمة بسعة 100 جيجا بايت بسعر 110 جنيه، منوها إلى أن زيادة 10 جنيه فى الباقة الجديدة مقابل 40 جيجا إضافية بدلا من السابق كان يتم تقديمها بسعر 40 جنيه.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد خفضت المدة الزمنية لمشروع تطوير الإنترنت إلى عامين بدلا من 4 سنوات لتنتهي في 2020 مضيفا، وتستهدف العروض الجديدة لباقات الإنترنت بمصر، رفع مستوى الخدمة المقدمة للعميل، وتتسق مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

واتخذت المصرية للاتصالات خطوات، بتحسين مستوى الخدمة عبر رفع سعة الشبكة الدولية بنحو 60% إضافة إلى رفع كفاء الشبكة الرئيسية خلال 6 أشهر بنسبة 40% إضافة إلى زيادة الوصلات الترفية 11%.

وأضافت الشركة 5 آلاف كابينة جديدة للإنترنت خلال الـ 6 أشهر الماضية، إضافة إلى نحو 17 ألف كابينة تمتلكها الشركة حتى نهاية عام 2018.