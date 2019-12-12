شكرا لقرائتكم خبر عن سعر إغلاق أسهم أرامكو اليوم يصل بقيمتها السوقية إلى قرب تريليوني دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسهم أرامكو السعودية عند 36.8 ريال اليوم الخميس، مما يصل بالقيمة السوقية للشركة إلى ما يقل عن تريليوني دولار بقليل.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر السهم عند فتح السوق فى وقت سابق اليوم الخميس كان 38.7 ريال، مما رفع القيمة السوقية عن التريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
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