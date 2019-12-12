الاقتصاد

سعر إغلاق أسهم أرامكو اليوم يصل بقيمتها السوقية إلى قرب تريليوني دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر إغلاق أسهم أرامكو اليوم يصل بقيمتها السوقية إلى قرب تريليوني دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسهم أرامكو عند 36.8 ريال اليوم الخميس، مما يصل بالقيمة السوقية للشركة إلى ما يقل عن تريليوني دولار بقليل.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر السهم عند فتح السوق فى وقت سابق اليوم الخميس كان 38.7 ريال، مما رفع القيمة السوقية عن التريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد السعودي، الأمير .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر إغلاق أسهم أرامكو اليوم يصل بقيمتها السوقية إلى قرب تريليوني دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا