الاقتصاد

أرامكو تعين نبيل العامودى عضوا بلجنتى المراجعة وإدارة المخاطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو ، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين كل من ياسر بن عثمان الرميان عضوًا في لجنة الترشيحات، والدكتور نبيل بن محمد العامودي عضوًا في لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة.

 

كما أعلنت عن تعيين الدكتور نبيل بن محمد العامودي، عضو في لجنة المراجعة.

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يشغل العامودى حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وقد شغل هذا المنصب منذ عام 2019.

 

 

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