شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مساعد وزير العدل يفتتح مكتب الشهر العقارى بالرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح، اليوم الخميس، مكتب الشهر العقاري بالرحاب، وذلك بحضور المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، وذلك في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتوفير كافة الخدمات لسكان الرحاب. ويقع مقر مكتب الشهر العقاري بجوار بوابة نادي الرحاب رقم 5. ويأتي افتتاح مكتب الشهر العقاري في إطار سعي وزارة العدل إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة للسكان بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات. Advertisements

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