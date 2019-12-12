شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى أسهم أوروبا قبيل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي و تعليقات "كريستين لاغارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لكن يظل الارتفاع محدودا مع انتظار المستثمرين قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام أخر اجتماعاته عن السياسية النقدية فى 2019 ، بالإضافة إلى ترقب تعليقات رئيسة البنك "كريستين لاغارد" ،ويتابع المستثمرين أيضا الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة ،والتي سوف تحدد بشكل كبير مصير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 11:47 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.6% ، بعد مكاسب قوية لشركات التكنولوجيا الأمريكية فى وول ستريت.

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سيعلن البنك المركزي الأوروبي ECB عن قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش ،وتتحدث رئيسة البنك "كريستين لاغارد" فى مؤتمر صحفي بحلول الساعة 13:30غرينتش.

ينتظر المستثمرين عن كثب تلميحات لاغارد حول قرارات السياسة النقدية المستقبلية ، ومؤشرات حول ما إذا كانت ستستمر بنفس الطريقة التي اتبعها الرئيس السابق " ماريو دراغى".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2 % ، ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعدما أبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير ،وأشار إلى صعوبة رفعها خلال عام 2020.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنحو 0.1% .

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،مع توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة ،والتي تعد أن تكون محورية بالنسبة لمصير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والسياسة الاقتصادية للبلاد.